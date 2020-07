Allerta in Bassa Romagna: previsto vento forte per martedì 7 luglio

Nelle prime ore di martedì 7 Luglio e nel corso della mattinata, il veloce passaggio di un fronte freddo sul settore adriatico settentrionale determinerà un deciso aumento della ventilazione di Bora da nord-est sul mare e sui settori costieri della regione. Nelle aree di pianura adiacenti al settore costiero sono previsti venti fino a 62-73 km/h. I fenomeni saranno in attenuazione nella seconda parte della giornata. Sono attesi anche temporali locali, più probabili sulle aree nord-orientali di bassa pianura prossime al Po.

L’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile ha emanato un’allerta meteo per la giornata di martedì 7 luglio, di colore giallo per il territorio della Bassa Romagna.

L’allerta completa (la numero 50 del 2020) può essere consultata sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (allertameteo.regione.emilia-romagna.it) e anche attraverso Twitter (@AllertaMeteoRER). Si ricorda di mettere in atto le misure di protezione individuale previste dal piano di emergenza e di Protezione civile e consultabili all’indirizzo www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Sicurezza/Protezione-civile/Documenti-utili.

Per emergenze è sempre attivo il numero verde 800 072525.