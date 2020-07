Bagnacavallo: schianto all’incrocio. Auto cappottata, due donne ferite

Ancora un incidente stradale da registrare sulle strade della provincia ravennate. Questa mattina, attorno alle 8 due auto, una Jeep Renegade e una Polo Volkswagen si sono venute a scontrare per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale della Bassa Romagna, all’incrocio tra le vie Gabinetta, Contarini e Confine, nella zona di aperta campagna tra Bagnacavallo e Boncellino.

Nell’impatto la Polo si è cappottata, mentre la Jeep ha finito la sua corsa di traverso nel fossato. Tanta paura ma nessun ferito grave: il personale di Romagna Soccorso, intervenuto con due ambulanze e l’auto medicalizzata, ha trasportato le conducenti dei due veicoli una, in codice di media gravità all’ospedale di Ravenna e l’altra, in codice di bassa gravità, a quello di Lugo.

Intervenuti anche i Vigili del Fuoco da Lugo, per aiutare nelle operazioni di estrazione delle donne ferite dalle lamiere.