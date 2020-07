E’ morto Ennio Morricone. Nel 2004 il Premio Ravenna Festival. Il cordoglio del Maestro Muti: ci mancherà come uomo e come artista

E’ morto Ennio Morricone, leggendario compositore due volte premio Oscar.

Il grande musicista e compositore, autore delle colonne sonore più belle del cinema italiano e mondiale, come “C’era una volta in America” o “Gli Intoccabili”, aveva 91 anni e si è spento nella notte in una clinica romana.

Nel 2004 Ennio Morricone ricevette il Premio “Ravenna Festival” dedicato alla memoria del maestro Goffredo Petrassi. Ha consegnarglielo fu il maestro Riccardo Muti, che appresa la notizia ha commentato:”Un Maestro verso cui nutrivo amicizia e ammirazione. Di lui ho diretto una importante composizione “Voci dal silenzio” a Ravenna e a Chicago suscitando vera emozione tra il pubblico. Musicista straordinario non solo per le musiche da film ma anche per le composizioni classiche. Ci mancherà come uomo e come artista”.

“È con grande commozione e tristezza che apprendiamo della scomparsa del grande Ennio Morricone, il compositore italiano dei nostri giorni più amato e conosciuto nel mondo” – dichiarano da Ravenna Festival, con un post su Facebook -. È stato più volte protagonista di memorabili esecuzioni della sua musica nella nostra città”.