Faenza piange la scomparsa di Ivo Sassi grande Maestro dell’arte del Novecento. Il cordoglio di Malpezzi e Isola

“Oggi ci ha lasciato Ivo Sassi. Un vuoto grande. Ivo è stato un grande Maestro dell’arte del Novecento, attraverso il suo rapporto con la ceramica, con la materia, con il fuoco. Ha utilizzato la scultura e la ceramica per raccontare il tempo nel quale è vissuto” hanno dichiarato il sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi e il vice Sindaco Massimo Isola.

“Proprio ieri è andato in onda un servizio su Canale 5 dedicato a Faenza, in cui Ivo Sassi ha raccontato della poesia che troviamo nelle sue opere, che nascono da un rapporto profondo dell’artista con la terra e con il fuoco che la cuoce. Ivo Sassi “interrogava” la ceramica con grande passione e con una mente aperta e libera – proseguono Malpezzi e Isola – . Era sempre al lavoro, per lui era il lavoro il rapporto con la materia, l’unico modo per fare nascere nuove idee: ce lo ha dimostrato, ad esempio, quando qualche anno fa, in occasione di Argillà 2014, si è messo in gioco realizzando un’opera alta oltre due metri, alla quale ha lavorato per tutta un’ estate, che ha smaltato e poi cotto davanti a tutti, in un forno spettacolare che abbiamo aperto in notturna”.

“Le sue opere, il suo linguaggio, il suo modo di intendere e vivere l’arte e la ceramica restano per Faenza, ma non solo, un grande patrimonio culturale da coltivare, valorizzare e trasmettere alle giovani generazioni” concludono dichiarando che tutta l’Amministrazione Comunale è vicina alla famiglia Sassi per questa grande perdita.