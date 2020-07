La cometa Neowise ha solcato i cieli ravennati. Tornerà solo tra migliaia di anni

In questi ultimi mesi ben 4 comete si sono fatte osservare da varie parti della Terra. Lo riporta Claudio Balella, esperto ravennate di astronomia e osservazioni del cielo. “La cometa Swan, che è passata in maggio, rintracciabile sempre sul mare, era di difficile osservazione – spiega -, perchè era impossibile vederla ad occhio nudo o al binocolo. Ora invece, la Neowise F3 è ben visibile al binocolo nel chiarore che precede l’alba complice la buona limpidezza del cielo. Scoperta in marzo dal telescopio spaziale Neowise, la cometa è giunta al punto più vicino al Sole il 3 luglio ed è molto luminosa seppur bassa all’orizzonte”.

Dista da noi 165 milioni di km e la sua coda, che si vede bene in foto è lunga 17 milioni di km. Nell’immagine di ieri è presente, in basso a destra, una piattaforma marina mentre la cometa, visibile al centro, è stata ingrandita al 200% nel cerchio a sinistra. Ripasserà dalle nostre parti solo fra migliaia di anni.

Nel sito dell’autore www.astrocb.it si possono vedere foto di altri eventi celesti ed altre notizie.