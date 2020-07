Morte di Paolo Randi. Il cordoglio del sindaco di Bagnacavallo Eleonora Proni

Il sindaco Eleonora Proni e il presidente del Consiglio comunale Matteo Giacomoni esprimono il cordoglio del Comune di Bagnacavallo per la scomparsa del dottor Paolo Randi. Medico molto noto e persona impegnata in politica anche come cofondatore e poi consigliere comunale della Lista Civica Bagnacavallo Insieme, “Paolo Randi – ricordano sindaco e presidente – ha molto amato il suo lavoro e la sua città ai quali si è dedicato senza riserve. Ai suoi cari vanno le nostre condoglianze”.