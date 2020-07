Arrestato 44enne per 2 piante e 22 grammi di marijuana in casa, aveva anche strumenti per lo spaccio

La Polizia di Stato ha arrestato E. Z., 44enne residente a Ravenna, per il reato di coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella mattinata di ieri investigatori della Squadra Mobile, nell’ambito della quotidiana attività di contrasto allo smercio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato una perquisizione locale all’abitazione del 44enne ravennate. Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno sequestrato all’interno dell’abitazione due piante di marijuana coltivate in vaso, oltre ad un involucro risultato contenere 22 grammi della medesima sostanza stupefacente, una bilancia elettronica di precisione e materiale per il confezionamento della droga. E.Z. è stato quindi dichiarato in arresto e, al termine delle formalità, è stato sottoposto alla misura pre-cautelare degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.