È già possibile prenotare il calendario della Polizia di Stato 2021

Il calendario 2021 della Polizia di Stato ripercorrerà, con le immagini fotografiche, il cambiamento e l’evoluzione della Polizia di Stato dall’introduzione della legge 121 del 1981 che ha disciolto il Corpo delle Guardie di P.S. e ha istituito la polizia di Stato. I dodici scatti, che andranno a realizzare le pagine dei mesi del 2021 nel nuovo calendario, rappresenteranno l’evoluzione della simbologia, dell’operatività e del concetto di prossimità della Polizia di Stato; il Calendario della Polizia di Stato 2021 avrà il costo invariato rispetto al passato.

Anche per questa versione del calendario la Polizia di Stato risponde ad uno degli appelli lanciati dall’UNICEF, destinando il ricavato della vendita al sostegno del “Progetto UNICEF Emergenza Coronavirus”; solo lo scorso anno la vendita dei calendari della Polizia di Stato ha permesso di devolvere oltre 160.000 euro al progetto UNICEF a favore dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza”. Come per il passato, una quota del ricavato delle vendite del calendario sarà devoluto dal Comitato Italiano per l’Unicef al Fondo Assistenza per il personale della Polizia di Stato.

È possibile prenotare il calendario da parete (costo 8 euro) e il calendario da tavolo (costo 6 euro) entro il 21 settembre 2020, previo versamento sul conto corrente postale nr. 745000, intestato a “Comitato Italiano per l’Unicef”. Sul bollettino dovrà essere indicata la causale “Calendario della Polizia di Stato 2021 progetto Unicef “Emergenza Coronavirus”. La ricevuta del versamento sarà poi presentata agli Uffici Relazioni con il Pubblico di tutte le Questure d’Italia che forniranno dettagli sulla consegna.