Milano Marittima. Dal 3 al 5 luglio 263 controlli a attività commerciali e 104 ore di attività svolte all’OASI dalla Polizia Locale

Intensa l’attività della Polizia Locale anche nel fine settimana dal 3 al 5luglio, sul fronte dei controlli generali e di quelli specifici sulle misure adottate per il coronavirus.

In totale, nei tre giorni, sono stati effettuati 15 turni in centrale operativa e 96 turni dagli agenti sul territorio per interventi di Polizia Stradale, abusivismo commerciale e controlli misure per il contenimento pandemia.

Su quest’ultimo versante, sono state controllate 263 attività commerciali; 66 le ore di controllo degli arenili, 104 le ore di attività svolte nell’Oasi di Milano Marittima, dove sono stati impiegati 16 operatori. Sono stati emessi 3 verbali per vendita alcol, 3 per oltraggio al decoro.

Numerose anche le attività della Polizia stradale, che tra le altre cose ha controllato 133 veicoli, elevato 131 sanzioni, risposto a 101 richieste di intervento, gestito 23 incidenti stradali. Inoltre, tra i vari interventi, ne sono stati registrati 1 per persone in stato di ubriachezza, 1 per atti vandalici e schiamazzi, 1 per atti osceni in spiaggia.

Il sindaco Massimo Medri ha dichiarato: “Stiamo facendo sforzi enormi per il controllo del territorio. Ringrazio anche le Forze dell’Ordine che hanno aumentato la presenza sul nostro territorio, nonostante non abbiano ancora avuto alcun rafforzamento dallo Stato centrale e non sia prevista l’apertura del presidio estivo di Polizia di Stato a Pinarella. Continueremo, in piena collaborazione con gli organi periferici dello Stato, a colpire duramente chi alimenterà un mercato di “sballati” e a perseguire chi si renderà colpevole di atti contro persone o cose. Deve essere chiaro a tutti, esercenti e avventori, che a Cervia non è aria per individui o “bande”, che mettono a repentaglio la convivenza civile.”