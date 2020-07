Ragazzo ruba 60 euro dalla cassa di un ristorante in centro a Ravenna ma viene fermato

Un ragazzo di colore, di nazionalità senegalese, è stato fermato nel tardo pomeriggio di oggi 7 luglio a Ravenna dopo aver compiuto un furto nel ristorante Il Mare di Felice in Via Matteucci. Il ragazzo è entrato nel locale e ha salutato il cameriere che stava lavorando per sistemare i tavoli per la serata. Durante un momento di disattenzione del cameriere, il ragazzo è andato alla cassa e ha preso prima 40 euro poi altri 20 in un secondo momento. Il cameriere se ne è accorto è ha fermato il senegalese e poi ha chiamato le Forze dell’Ordine: è intervenuta la Polizia di Stato. Nel frattempo il ragazzo si era già pentito del suo gesto e aveva restituito parte del maltolto. La Polizia lo ha portato in Questura per accertamenti.