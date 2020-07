Ripartire dal Mediterraneo: Ravenna, Italia, Europa. Approfondimenti su temi di attualità promossi da Dipartimento di Beni Culturali, UniBo e Comune di Ravenna

Dal 13 al 17 luglio il Dipartimento di Beni Culturali (Università di Bologna – campus di Ravenna) e il Comune di Ravenna, con Fondazione Flaminia, organizzano tre appuntamenti on-line per parlare di Mediterraneo da un punto di vista istituzionale, del rapporto tra sicurezza e integrazione e da quello ambientale, riflettendo sulla triplice dimensione: locale, nazionale e sovranazionale.

Ne discuteranno accademici, esperti internazionali, autorità locali cercando di rispondere alle tante domande che oggi si pongono i cittadini e in particolare i giovani.

Il Mediterraneo sarà il protagonista di questo ciclo di approfondimenti, un tema scelto anche per la centralità che avrà per Ravenna, a partire dai prossimi mesi, grazie al nuovo corso di laurea che verrà attivato a settembre dal Dipartimento di Beni Culturali: “Società e culture del Mediterraneo, Istituzioni, Sicurezza e Ambiente”. Un percorso accademico pensato per formare professionisti con competenze trasversali in ambito storico e umanistico, politologico, economico, giuridico e delle scienze ambientali.

L’iniziativa si inserisce nel solco della stretta collaborazione tra Comune di Ravenna e UniBo attivata con i Percorsi sull’Europa in Romagna (progetto EuRoPe). Il progetto continua ad attivare giovani volontari, studiosi e istituzioni per comunicare l’Europa nelle piazze, reali e virtuali, e nelle scuole di Ravenna e provincia con eventi e laboratori mirati ad approfondire gli avvenimenti storici che negli ultimi 30 anni hanno determinato gli attuali assetti geopolitici, e per discutere del futuro dell’Europa.

I webinar in breve:

“Il Mediterraneo oltre la frattura tra nord e sud dell’Ue”, lunedì 13 luglio dalle 17.30 alle 18.30;

“Ravenna e il Mediterraneo tra sicurezza e integrazione”, mercoledì 15 luglio dalle 17.30 alle 18.30;

“Lo spazio Mediterraneo tra rilancio energetico e green deal”, venerdì 17 luglio dalle 17.30 alle 18.30.

Tutti gli incontri si terranno on-line, si potrà accedervi gratuitamente tramite le pagine facebook @EuRoPe2019attraversoilMuro e @comunediravenna e Youtube EuRoPe.

Il programma completo

Webinar 1

lunedì 13 luglio, dalle 17.30 alle 18.30

Il Mediterraneo oltre la frattura tra nord e sud dell’Ue

Introducono:

Antonio Penso, direttore di Fondazione Flaminia;

Ouidad Bakkali, assessora del Comune di Ravenna con deleghe a pubblica istruzione e infanzia, istruzione superiore, formazione professionale, università, politiche europee, cooperazione internazionale, politiche e cultura di genere;

Ne discutono:

Michele Marchi, professore di Storia contemporanea del Dipartimento di Beni Culturali, Università di Bologna, Campus di Ravenna, responsabile scientifico del progetto EuRoPe;

Beda Romano, corrispondente da Bruxelles per Il Sole 24 ore;

Patrizio Fondi, ambasciatore della Repubblica italiana.

Modera Cristina Calvano, volontaria progetto EuRoPe.

Organizzazione e regia a cura dell’U.O. Politiche europee con Meho Sulemanski.

Webinar 2

mercoledì 15 luglio, dalle 17.30 alle 18.30

Ravenna e il Mediterraneo tra sicurezza e integrazione

Introduce:

Luigi Canetti, direttore del Dipartimento Beni Culturali, Università di Bologna, campus di Ravenna;

Ne discutono:

Eugenio Fusignani, vicesindaco del Comune di Ravenna, con deleghe a sicurezza, polizia municipale, porto, centro storico;

Valentina Morigi, assessora del Comune di Ravenna con deleghe a bilancio, partecipazione, servizi sociali, casa, politiche giovanili, immigrazione;

Loretta Bignardi, Questore di Ravenna

Maria Rosaria Mancini, capo di Gabinetto della prefettura di Ravenna.

Modera Michele Marchi, professore di Storia contemporanea del Dipartimento di Beni Culturali, Università di Bologna, Campus di Ravenna, responsabile scientifico del progetto EuRoPe

Organizzazione e regia a cura dell’U.O. Politiche europee con Meho Sulemanski.

Webinar 3

venerdì 17 luglio dalle 17.30 alle 18.30

Lo spazio Mediterraneo tra rilancio energetico e green deal

Introduce:

Elena Fabbri, presidente del Campus di Ravenna, Università di Bologna

Ne discutono:

Gianandrea Baroncini, assessore del Comune di Ravenna con deleghe a decentramento, affari generali, affari istituzionali, servizi demografici, volontariato, protezione civile, ambiente, verde pubblico, diritti degli animali;

Paolo Ferrandino, segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale;

Marco Abbiati, professore di Ecologia del Dipartimento di Beni Culturali, Università di Bologna, Campus di Ravenna.

Modera Andrea Danese, volontaria progetto EuRoPe.

Organizzazione e regia a cura dell’U.O. Politiche europee con Giulia Cillani.