Cervia: ragazza si lancia dall’auto in corsa: trasportata in gravissime condizioni al Bufalini di Cesena

Scioccante episodio, dai contorni non chiari, quello accaduto la scorsa notte nei pressi di Cervia: attorno alle 23, un’auto stava viaggiando lungo la SS Adriatica con due persone a bordo, un uomo alla guida e una giovane donna nel posto del passeggero anteriore, quando, per cause che i Carabinieri di Cervia Milano Marittima stanno cercando di approfondire, la ragazza avrebbe aperto lo sportello e si sarebbe gettata dall’auto in corsa.

In quel momento si trovavano all’altezza dell’Hotel che si trova tra la rotonda delle Saline e l’uscita delle Terme e l’uomo alla guida ha immediatamente arrestato la marcia per soccorrere la giovane.

Subito le sue condizioni sono apparse molto critiche: sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che dopo aver stabilizzato la ferita, l’hanno trasportata in codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena.

L’uomo alla guida è stato sentito dai Carabinieri durante la notte, per spiegare la sua versione dell’accaduto.