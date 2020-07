Nuovo caso di Covid a Ravenna, per un rientro dall’estero. In Regione 49 casi in più di ieri con oltre 4.800 tamponi

Aggiornamento della Regione ER delle ore 17.15 di mercoledì 8 luglio 2020

I CASI – Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 28.755 casi di positività, e oggi 8 luglio ci sono 49 casi in più rispetto a , di cui 36 persone asintomatiche individuate nell’ambito del contact tracing e dell’attività di screening regionale (oltre 1.600 i test sierologici effettuati). I nuovi tamponi sono 4.877 (nell’ultimo giorno circa 1 tampone positivo ogni 100 effettuati). In particolare, 13 i nuovi casi in provincia di Parma (tutti asintomatici e in isolamento domiciliare), di cui 9 lavoratori venuti a contatto con positivi relativi al focolaio in un’azienda cooperativa del mantovano; 16 in provincia di Bologna (9 asintomatici e in gran parte riferibili a focolai già noti); 11 in Romagna (8 asintomatici e 5 cittadini di Bangladesh e Senegal rientrati dall’estero), di cui 7 nel Riminese.



I CASI ATTIVI – I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a sono 1.071 (sono tornati a salire, 11 in più rispetto a ).



LE PERSONE IN ISOLAMENTO – Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 962, 10 in più rispetto a .

LE TERAPIE INTENSIVE – I pazienti in terapia intensiva sono 10 (come ieri), quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 99 (1 in più rispetto a ).

LE GUARIGIONI – Le nuove guarigioni sono 38 per un totale di 23.415.

I DECESSI – Nessun decesso in tutta l’Emilia-Romagna. Il numero totale resta quindi 4.269. Dall’inizio della pandemia a Ravenna sono stati registrati 79 morti.

IL DETTAGLIO – In dettaglio, questi sul territorio i casi di positività, che si riferiscono sempre non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: