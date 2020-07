Giovedì 9 luglio si preannuncia come una bella e calda giornata estiva. Il sito arpae.it prevede cielo sereno con temperature in aumento, 32 °C in pianura e 29°-30°C sulla costa.

Nel pomeriggio sui rilievi il cielo sarà leggermente velato per nubi alte ( con temperature che raggiungeranno i 30 °C) ma in serata torna il sereno. La velocità massima del vento sarà compresa tra 28 (rilievi) e 34 km/h (costa), mentre il mare poco mosso.