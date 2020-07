La macchina poteva circolare solo in Spagna, ma lui girava per Massa Lombarda: 2.500 euro di multa

La Polizia Locale, nella tarda serata di martedì 7 luglio, ha fermato a Fruges un’auto di grossa cilindrata con targa di prova spagnola, che quindi non poteva circolare in Italia. La macchina era guidata da un cittadino straniero residente in Spagna, che aveva acquistato il veicolo la mattina precedente in una concessionaria del Bolognese.

Gli agenti hanno provveduto al sequestro e alla confisca del mezzo, mentre al guidatore è stata elevata una sanzione di oltre 2.500 euro.

“Ringrazio gli agenti della nostra Polizia Locale per la costante attenzione che dedicano al controllo del territorio – dichiara il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi -. Un controllo continuo che ha permesso di identificare e sanzionare ancora una volta chi non rispetta le regole necessarie per la sicurezza di tutti”.