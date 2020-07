Rientra a Faenza dopo un’espulsione senza permesso: arrestato e nuovamente rimpatriato un cittadino brasiliano

La Polizia di Stato di Faenza ha arrestato S.B.L., 44enne cittadino brasiliano per aver fatto ingresso sul territorio nazionale senza la preventiva autorizzazione. Ieri mattina, personale del Commissariato di P.S. di Faenza ha effettuato un controllo ad una struttura ricettiva faentina al cui interno è stato identificato il cittadino brasiliano 44enne S.B.L.

Dalle verifiche alle banche dati delle forze di polizia è emerso che il cittadino straniero il 14 gennaio scorso, previa notifica del provvedimento di espulsione, era stato espulso dal territorio nazionale ed imbarcato su aeromobile diretto a San Paolo del Brasile. Dunque aveva quindi fatto rientro in Italia senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell’Interno, violazione per la quale S.B.L. è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

Dopodichè, è stato riaccompagnato all’aeroporto di Milano-Malpensa e nuovamente imbarcato su un volo diretto in Brasile.