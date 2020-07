Accoglienza turistica Ravenna: servizio WhatsApp attivo allo IAT al numero 334.6740678

A partire da oggi, venerdì 10 luglio, e dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 19, l’ufficio Informazione e Accoglienza Turistica di Ravenna (IAT), in Piazza San Francesco, attiva il servizio WhatsApp, l’applicazione informatica di messaggistica istantanea, gratuita, semplice e diretta, diventata uno dei maggiori mezzi di comunicazione. Il servizio risponde al numero 334.6740678 ed è da utilizzare esclusivamente nella messaggistica WhatsApp; per i contatti telefonici restano validi i numeri 0544.35755 e 35404. “Il servizio informativo via whatsapp – ha affermato l’assessore al turismo Giacomo Costantini – può sembrare un piccolo cambiamento, ma in realtà si tratta di una forma di comunicazione agile e immediata che rende l’accoglienza di Ravenna sempre più efficace, integrando le modalità di contatto già disponibili. Non sarà necessario recarsi presso l’ufficio informazioni per una domanda al volo, ma basterà inviare un semplice whatsApp. In questi anni l’attenzione verso i nostri ospiti ha fatto sì che gli strumenti di Ravenna Tourism venissero potenziati e aggiornati in modo da essere sempre più vicini e rapidi a rispondere alle richieste e a fornire informazioni precise e puntuali, anche se, nonostante il crescente utilizzo delle tecnologie, il fattore umano e l’accoglienza dei nostri operatori resti un elemento determinante per l’esperienza turistica”.