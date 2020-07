I PaesaggInterattivi di Cervia in mostra al Centro Visite della Salina

Da sabato 11 luglio a domenica 13 settembre i paesaggi più belli di Cervia saranno in mostra al Centro Visite Salina di Cervia, Via Bova, 61.

Non solo una rassegna fotografica dei paesaggi – naturali e urbani – più incantevoli, ma un vero e proprio game che farà entrare il visitatore in connessione con itinerari narrativi carichi di suggestione.

Questa mostra segue la pubblicazione dei 4 book tematici (Primavera, Estate, Autunno, Inverno) realizzati in collaborazione con l’Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia: quattro stagioni di paesaggi Cervesi, una mappatura completa e interattiva della città e dei suoi patrimoni e i libretti a disposizione gratuita del pubblico, per tutta la durata dell’esposizione.

I paesaggi interattivi sono pensati per sottolineare una delle mission più importanti dell’Ecomuseo del Sale e del Mare: il riconoscimento e la salvaguardia di un patrimonio paesaggistico unico a disposizione di residenti e cittadini temporanei.

Camminatori, bikers o semplici appassionati della bellezza del territorio potranno trovare nelle mappe interattive, itinerari nuovi oppure rivisti con occhi diversi, ed il tutto facilmente scaricabile dai nostri libretti.

La mostra rimarrà aperta tutti i giorni fino al 13 settembre. Dalle 10.30 al tramonto.