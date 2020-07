Ravenna, sabato 11 luglio l’ultimo saluto a Giuseppe “Titta” Tittarelli

Saranno sicuramente tanti gli amici e i fan di Giuseppe Titta Tittarelli che vorranno raccogliersi domani attorno alla famiglia per l’ultimo saluto al cantante che si è spento due giorni fa. Tante sono state in queste ore le testimonianze dell’affetto dei Ravennati, e non solo, verso questo artista difficile da definire, ma che certamente era seguito e amato. In una parola, popolare. Le esequie si terranno domani, sabato 11 luglio alle 11 alla camera mortuaria di Ravenna. La camera ardente è aperta dal pomeriggio, per tutti coloro che vorranno tributargli un ultimo omaggio. “Per il funerale non ci sono limitazioni di numero. Vi chiedo di fargli sentire più amore possibile, se potete indossando le sue magliette” così la sorella su Facebook.