Tragedia a Lido di Dante. Muore 73enne, colpito da malore mentre è in acqua

Tragedia a Lido di Dante, questa mattina, 10 luglio, intorno alle 10.30 nel pressi del Bagno Smeraldo. Un 73enne che si trovava in acqua, ad una 50ina di metri dalla riva, ma dove il livello del mare non supera il metro d’altezza, improvvisamente si è accasciato su se stesso, colto da un improvviso malore.

Immediato l’intervento del bagnino di Salvataggio, che dopo aver trasportato il corpo a riva ha praticato tutte le procedure per rianimare il 73enne. Purtroppo tutto è stato inutile, anche l’arrivo del personale del 118.

Sul posto è intervenuta la Capitaneria di Porto.