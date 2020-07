Fornace Zarattini. Infortunio sul lavoro per 57enne: l’uomo fortunatamente non è in pericolo di vita

Nella giornata di sabato 11 luglio 2020 a Fornace Zarattini s’è registrato un incidente sul lavoro. Un uomo di 57 anni, mentre era al lavoro all’interno del capannone aziendale ha riportato ferite di media entità non risultando fortunatamente in pericolo di vita. Il 57enne è stato trasportato dai sanitari del 118 (intervenuti sul luogo dell’incidente con automedica e ambulanza) all’ospedale di Ravenna per ricevere le cure del caso.