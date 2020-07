Ravenna. Rocambolesco incidente tra due auto in via Chiavica Romea

Nella mattinata di sabato 11 luglio 2020 due auto sono entrate in collisione nella via Chiavica Romea. La dinamica del sinistro non è ancora stata confermata ma, stando alle fotografie e ai primi rilevamenti, sembra che una donna immettendosi in via Chiavica Romea da una traversa non si sia accorta del sopraggiungere di un’altra auto, finendo con il colpirla violentemente. La Panda centrata è letteralmente finita ruote all’aria con l’automobilista soccorso dai sanitari del 118 avendo riportato ferite di media entità. Fortunatamente illesa la donna. Per estrarre l’uomo dalla vettura ribaltata necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco. La Polizia locale di Ravenna sta effettuando i primi rilevamenti del caso.