Ravenna, incidente alle Bassette: ragazza si cappotta con l’auto all’uscita della rotonda

Ieri sera, sabato 11 luglio, su Via Romea, nella zone delle Bassette di Ravenna, una ragazza alla guida di una Citroen C2 uscendo da una rotonda ha centrato la cuspide dello svincolo finendo per cappottarsi. Subito soccorsa dai sanitari del 118 giunti sul posto con l’ambulanza, coadiuvati dai Vigili del Fuoco nelle operazioni di estrazione della ragazza dal veicolo, per fortuna pare però che non sia rimasta ferita in maniera grave.