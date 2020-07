Alle 18.00 circa di ieri la Guardia Costiera di Ravenna ha ricevuto una segnalazione telefonica da parte di due diportisti a bordo di una imbarcazione lunga circa 6 metri, che imbarcava acqua mentre navigava alla volta di Casalborsetti, ad una distanza di circa 15 miglia dalla costa.

Prontamente è stata inviata in zona una motovedetta della Guardia Costiera per individuare l’imbarcazione in difficoltà, poi raggiunta per prestare soccorso ai due in difficoltà i quali, riuscendo ancora a governare la barca, hanno deciso di proseguire con la navigazione. Nel frattempo è stata fatta intervenire in zona anche la motobarca pompa VF683 dei Vigili del fuoco di Ravenna, per un ulteriore aiuto alle operazioni in corso.

Foto 2 di 2



L’imbarcazione, viste le avverse condizioni meteomarine in atto e della prossimità al Porto di Ravenna, è stata così scortata sino a raggiungere un cantiere navale di Marinara per gli interventi tecnici del caso, senza pericolo per le persone a bordo e scongiurando così un potenziale pericolo di inquinamento e pregiudizi alla sicurezza della navigazione marittima. Il soccorso è terminato alle ore 20.00.

La Capitaneria di Porto rinnova dunque l’invito a chiunque debba intraprendere la navigazione di “verificare che l’unità sia sempre perfettamente equipaggiata, idonea a prendere il mare e fornita delle prescritte dotazioni di sicurezza, non mancando di valutare sempre i bollettini meteomarini in ragione delle caratteristiche e dei limiti operativi del mezzo, nonché che le provviste di bordo siano sufficienti alla tratta da intraprendere. Situazioni di pericolo in mare possono essere segnalate al numero di emergenza 1530”