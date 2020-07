Al via i lavori del cantiere Hera in un tratto di via Emiliani a Fognano nel comune di Brisighella

Partono oggi, lunedì 13 luglio, i lavori di preparazione del cantiere per il riassetto delle reti di acquedotto fognatura e gas sulla Strada Provinciale n. 302 via Emiliani nel centro storico della frazione di Fognano nel comune di Brisighella. L’intervento consiste nel rinnovo e nella razionalizzazione della rete di fognatura e di acquedotto per una lunghezza di circa 160 metri nel tratto di via Emiliani compreso tra via Macello e Piazza Garibaldi. I lavori prevedono anche il rifacimento degli allacci di utenza della rete gas e la posa dei cavi necessari all’interramento delle linee Telecom, Lepida e dell’illuminazione pubblica.

Le tubazioni che verranno posate si inseriscono in un’ottica di rinnovo, potenziamento e razionalizzazione delle reti esistenti della frazione, per un costo complessivo dell’intervento pari a quasi 480mila euro. La realizzazione dei cavidotti permetterà inoltre l’interramento dei servizi di illuminazione pubblica e telefonico e, nel prossimo futuro, il cablaggio in fibra ottica dell’area per l’utilizzo della banda larga nelle comunicazioni telematiche.

A partire da lunedì 20 luglio, per la durata di circa 3 settimane, le attività di cantiere avranno luogo sia in orario diurno che notturno (dalle 21,30 alle 6.00); per minimizzare il disagio al traffico veicolare, la chiusura della strada verrà effettuata solo durante la notte. La conclusione dei lavori, particolarmente articolati e complessi, è stimata entro il mese di settembre, con pausa intermedia di due settimane in occasione del ferragosto.