Cervia. Catamarano a vela scuffiato, due persone recuperate dalla Guardia Costiera

Durante l’ultimo week-end, tra le molteplici attività svolte dagli agenti dell’Ufficio Locale Marittimo – Guardia Costiera di Cervia, ci sono stati momenti di apprensione nel pomeriggio di sabato 11 luglio 2020 per un catamarano a vela scuffiato. Alle ore 17 circa la sala operativa, ricevuta la segnalazione via radio, è entrata in soccorso con il battello pneumatico veloce GC B45 nella zona interessata a circa un miglio e mezzo al largo di Cervia. I due occupanti sono stati immediatamente imbarcati sul battello. Gli agenti, dopo aver verificato le buone condizioni di salute delle persone soccorse, le hanno trasportati fino al porto-canale.

Continua inoltre l’attività di controllo in spiaggia e in mare da parte del personale della Guardia Costiera di Cervia, in particolare nelle ultime due settimane, sono state elevate 9 sanzioni amministrative, per un totale di circa 1700 euro, per violazioni delle Ordinanze della Capitaneria di Porto di Ravenna inerenti la disciplina della navigazione in prossimità della costa ed il regolamento sulla disciplina del diporto nautico.