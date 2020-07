restiamoliberi: in piazza contro il progetto legislativo che vuole tutelare omosessuali e trans da violenze e atti d’odio

Mercoledì 15 luglio alle 21.30 si terrà anche a Ravenna in piazza del Popolo una manifestazione organizzata da chi aderisce alla campagna #restiamoliberi, per contestare il disegno di legge attualmente in discussione a Roma, cosiddetto ddl Zan, dal nome del primo firmatario della proposta, Alessandro Zan.

L’iniziativa politica del parlamentare del Pd ha lo scopo di apportare alcune modifiche alla legge, per tutelare la dignità e l’integrità fisica e morale delle persone omosessuali e trans. I gruppi che manifesteranno in piazza mercoledì sera vi si oppongono, sostenendo che si tratterebbe di una legge “liberticida”.

“Scenderemo in piazza in silenzio, a distanza di due metri l’uno dall’altro, chi leggendo un libro e chi con un bavaglio sulla bocca, a simboleggiare la portata liberticida di questo progetto e la volontà di zittirci”, dicono gli organizzatori.