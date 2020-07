Escursionista ravennate trovata morta nel bellunese

Come riporta un articolo di Repubblica, una turista ravennate di 54 anni questa mattina è stata trovata morta in fondo a un dirupo sulle montagne bellunesi. La 54enne era partita ieri mattina per un’escursione in solitaria e, prima di sparire, aveva mandato le ultime foto al compagno dalla sommità del monte Coppolo, poi non vi erano state più sue notizie ed era stato quindi allertato il Soccorso alpino.