La cometa Neowise vista dalla spiaggia di Punta Marina

Occhi al cielo in Italia e in diversi altri Paesi per ammirare la cometa C/2020 F3, protagonista di queste notti d’estate. È stata scoperta lo scorso 27 marzo grazie al telescopio spaziale da cui ha preso il nome. Nel nostro Paese è ben visibile, anche a occhio nudo, in questi giorni e fino all’inizio di agosto. La chiamiamo Neowise ma il realtà il nome di battesimo è ereditato dalla missione che ha permesso di scoprirla. Neowise infatti è il progetto per l’identificazione di Near-Earth Objects, oggetti come asteroidi e comete, appunto, che si avvicinano alla Terra avviato nel 2013. Sono oltre 30 mila gli asteroidi scoperti, appena una manciata in confronto le comete, una ventina. Tra queste la C/2020 F3 Neowise, abbreviata come Neowise, con un diametro di circa 5 chilometri scoperta alla fine di marzo grazie all’aumento delle temperature dell’oggetto causato dal suo avvicinarsi al Sole (il perielio è stato raggiunto lo scorso 3 luglio), intercettato dagli occhi a infrarossi della navicella.

La foto ci è stata inviata da Luigi.