Rocchi (Lista civica Cervia Ti Amo): “Sulla questione dei mercatini chiediamo chiarezza e trasparenza”

“La lista civica Cervia Ti Amo ha accolto con stupore l’inaspettato dibattito sulla questione dei mercatini, pertanto chiede chiarezza e trasparenza in merito. Per prima cosa è importante sottolineare che la lista Cervia Ti Amo ha sempre cercato di portare avanti un metodo di azione coordinato, che coinvolgesse tutte le forze della maggioranza in un rapporto dialettico e proficuo” riporta la nota di Giovanni Rocchi di Cervia Ti Amo.

“Per quanto riguarda la questione dei mercatini – prosegue Rocchi -, che si svolgono ormai da anni nella nostra città, ci preme portare avanti l’idea che la maggioranza e l’amministrazione più in generale, debbano essere compatte nel rendere protagoniste tutte le realtà e le categorie, parti economiche fondamentali e integranti della nostra città. Le attività artigianali sono importanti opere d’ingegno che sono espressione della creatività e del lavoro di numerose famiglie, che da anni portano avanti attività che rendono unici i nostri mercatini cittadini”.

“Alla luce di queste osservazioni richiediamo il ritiro del documento presentato e ci auspichiamo che venga riproposto un dialogo coinvolgendo tutti gli attori politici, ma soprattutto economici, coinvolti, nel rispetto delle proprie competenze e dei propri ruoli!” termina Rocchi.