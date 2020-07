Auto cappottata su via Marabina: due feriti non gravi

Incidente stradale nella prima serata di mercoledì 15 luglio sulla via Marabina, la strada che congiunge Classe con Lido di Dante. Un’auto con a bordo due giovani è finita fuori strada, senza il coinvolgimento di altri veicoli, e si è cappottata nel fosso adiacente la carreggiata.

Per i due occupanti del veicolo, molta paura ma ferite non eccessivamente gravi. Uno è stato trasportato a Ravenna, per l’altro i sanitari hanno preferito optare per il trauma center dell’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto Polizia Municipale, Vigili del Fuoco e due ambulanze.