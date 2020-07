Alfonsine. Riccardo Collina eletto Segretario comunale del P.R.I.

A seguito della scomparsa del Segretario comunale di Alfonsine, Aldino Silvano Pasquali, ieri, giovedì 16 luglio 2020, si è riunita la Direzione Comunale del PRI di Alfonsine alla presenza del Segretario provinciale, Eugenio Fusignani e della Segretaria della Consociazione lughese del PRI, Laura Beltrami, per eleggere il nuovo Segretario comunale.

E’ stato eletto all’unanimità come Segretario comunale Riccardo Collina al quale è stato dato il mandato di guidare il PRI alfonsinese. Riccardo Collina è nato a Lugo il 24 gennaio 1996. Dopo aver ottenuto il diploma di maturità in scienze umane al Liceo Classico Dante Alighieri di Ravenna, si è iscritto alla Scuola di Lettere Moderne presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. Laureatosi nel 2018, sta proseguendo tuttora il corso di studi specializzandosi in Italianistica.

I suoi interessi si focalizzano sulla letteratura italiana contemporanea, con particolare attenzione alla poesia del Novecento. La sua esperienza lavorativa è cominciata nel 2012, quando ha intrapreso la strada dell’animazione e dell’educazione dei bambini di scuola primaria di primo grado. Dapprima come volontario, ha poi iniziato a lavorare come educatore per diverse associazioni. Il suo impegno politico comincia nel 2014, quando entra a far parte della lista civica “Per Alfonsine”, guidata da Laura Beltrami, candidandosi in qualità di Consigliere comunale.

Tuttora partecipa attivamente alle iniziative della lista e alla vita civica del proprio Comune.