Cervia. Approvato dal Consiglio comunale l’ordine del giorno relativo al presidio ospedaliero San Giorgio

Nella seduta del Consiglio Comunale di Cervia del 16 luglio è stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno relativo alla ‘Riapertura punto primo intervento e chiusura reparto covid 19 del presidio ospedaliero San Giorgio di Cervia”.

Il Consiglio comunale riconosce l’impegno e la correttezza del Sindaco e della Giunta nell’aver ricercato con forza e

determinazione il conseguimento di questo risultato e ritiene che portare la struttura sanitaria alla condizione in cui era prima dell’emergenza Coronavirus, sia un punto di partenza e non di arrivo, per dotarla di altri importanti servizi per i cittadini e turisti.