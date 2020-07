Massa Lombarda. Nel week end proiezioni del film premio Oscar ‘Parasite’ e di un’anteprima

Il fine settimana cinematografico di Massa Lombarda entra nel vivo all’Arena in Massa con un film premio Oscar e un’anteprima. La rassegna del cinema estivo prosegue nel suo primo weekend di programmazione nel giardino del Museo della Frutticoltura “Adolfo Bonvicini”, in via Amendola 40.

Sabato 18 luglio arriva Parasite di Bong Joon-ho, vincitore di ben quattro premi Oscar come miglior film, regia, sceneggiatura originale e film straniero. Ki-woo vive in un modesto appartamento sotto il livello della strada. La presenza dei genitori e della sorella rende le condizioni abitative difficoltose, ma l’affetto familiare li unisce nonostante tutto. Insieme si prodigano in lavoretti umili per sbarcare il lunario, senza una vera e propria strategia ma sempre con orgoglio e una punta di furbizia. La svolta arriva con un amico di Ki-woo, che offre al ragazzo l’opportunità di sostituirlo come insegnante d’inglese per la figlia di una famiglia ricca.

Domenica 19 luglio l’Arena in Massa propone l’anteprima di Il meglio deve ancora venire di Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte. Arthur e César sono amici da quando entrambi frequentavano controvoglia lo stesso severissimo collegio ma non potrebbero essere più diversi: Arthur è un ricercatore medico puntiglioso e ossessionato dal rispetto delle regole; César è un guascone imprudente e trasgressivo che è appena stato sfrattato da casa sua in seguito alla propria bancarotta. Per un equivoco, Arthur viene a conoscenza della gravissima condizione medica di César, e César si convince che sia Arthur a trovarsi in punto di morte. Da quel momento i due faranno a gara per realizzare i desideri finali l’uno dell’altro.

La rassegna cinematografica “Arena In Massa” prosegue fino al 16 agosto con una formula rinnovata, che prevede un film diverso ogni sera e un totale di 21 proiezioni. Confermata anche la formula che prevede la possibilità di abbinare una cena alla visione del film al costo di 13 euro (per usufruire del pacchetto è obbligatoria la prenotazione). I locali convenzionati sono: ristorante pizzeria “Ellepi”, Ristorante sul Bacino e Chiosco da Dani.

Le proiezioni si terranno dal giovedì alla domenica – con alcune eccezioni infrasettimana – alle 21.15. Il costo è di 5 euro (4,50 ridotto e 4 euro per i soci della Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese)

L’iniziativa si svolgerà nel rispetto di uno specifico protocollo anti Covid-19 predisposto dai gestori. Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 345 9520012, oppure consultare il sito www.cinemaincentro.com.

L’iniziativa è realizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Massa Lombarda con la collaborazione di Cinemaincentro, che fornisce il supporto tecnico, e di diversi ristoratori di Massa Lombarda.