Nidi del Fratino a Foce Bevano: prorogato al 15 agosto il divieto di accesso alla spiaggia

Un tratto di circa 800 metri di spiaggia tra Foce Bevano e Lido di Classe resterà chiusa fino al 15 agosto per tutelare la nidificazione del Fratino. L’area era già stata interdetta e ora il provvedimento è stato allungato fino a metà agosto perchè i nidi sono ancora presenti e il piccolo trampoliere, specie tra l’altro in via di estinzione e dunque protetta, ha continuato a nidificare nella zona. Via libera invece all’accesso nel tratto di spiaggia a nord della foce, che si collega con la spiaggia naturista di Lido di Dante. La notizia è riportata da Il Resto del Carlino Ravenna di oggi.