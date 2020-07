Partiti da Milano per fare 15 km, si ritrovano a Casalborsetti: il conducente era completamente ubriaco

Durante un controllo ad un autoarticolato, sulla SS 309 Romea, verso le ore 9 di ieri, una pattuglia della Polizia Stradale di Ravenna si è accorta che un’auto Suzuki Swift proveniente da nord, procedeva zigzagando; gli agenti della Stradale hanno così deciso di procedere al controllo del conducente, fermando l’auto in prossimità del locale “Antica Romea”. A bordo dell’autovettura c’erano un uomo e due donne, di nazionalità italiana, in evidente stato di ebbrezza.

Il conducente del mezzo, R. G., nato a Magenta (MI) classe 1962, sceso dall’autovettura, emanava un forte odore d’alcool, camminava con equilibrio precario e parlava in maniera sconnessa: è stato invitato dalla Polizia stradale a sottoporsi ad accertamenti mediante etilometro. L’uomo è risultato avere un tasso alcolemico pari a 2,24 grammi per litro.

A bordo del veicolo i poliziotti della Polstrada hanno rinvenuto diverse bottiglie di vino vuote, e nel porta oggetti tra i sedili una bottiglia di vino che verosimilmente l’uomo stava ancora consumando.

R.G. è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ravenna per il reato di guida in stato di ebbrezza, con ritiro della patente di guida e sequestro amministrativo del veicolo.

Nel corso della verbalizzazione gli agenti sono riuscisti ad accertare che il terzetto era partito alle 2 di notte da Turbigo (Milano) con direzione Oleggio (Novara); doveva essere un breve spostamento della durata di una decina di minuti, ma si è trasformato in un viaggio di oltre 350 km che ha fatto arrivare i tre cittadini lombardi fino a Casalborsetti…