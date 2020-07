Sabato 18 luglio a Ravenna l’ultimo saluto a Maria Cristina Zanellato vittima della montagna nel bellunese

Si terranno domani sabato 18 luglio a partire dalle 16 nella cappella della Camera mortuaria di Ravenna i funerali di Maria Cristina Zanellato, l’infermiera di Grattacoppa di Ravenna tragicamente scomparsa durante un’escursione in montagna, e trovata senza vita sul Monte Coppolo, nelle Dolomiti bellunesi, nella mattinata di mercoledì 15 luglio. La donna era uscita per un’escursione in solitaria ed è precipitata in un dirupo, dopo un volo di un centinaio di metri. Maria Cristina aveva 54 anni ed era l’infermiera presso l’Ospedale di Ravenna dove aveva lavorato a lungo nelle ambulanze del 118 e ultimamente era passata al servizio di assistenza domiciliare. Era stata impegnata anche nella battaglia per contrastare il Covid e per due settimane era dovuta rimanere in quarantena dopo essere stata a contatto con un positivo, ma non era stata contagiata dal virus. Grande amante della montagna, era molto conosciuta a Ravenna e stimata dai suoi colleghi, che hanno lanciato una raccolta fondi da donare alla famiglia, in particolare per finanziare una borsa di studio per il figlio della donna, come scrive oggi la cronaca locale de Il Resto del Carlino. Maria Cristina Zanellato lascia il compagno e il figlio di 19 anni.