4 positivi a Massa Lombarda. Il Sindaco: “Fanno parte di un unico nucleo già in isolamento”

Ieri, 17 luglio, in tutta la provincia di Ravenna sono stati registrati 9 nuovi casi di coronavirus. Riguardo le 4 persone trovate positive al Covid19 a Massa Lombarda, il Sindaco Daniele Bassi scrive una breve nota esplicativa: “I 4 casi risultati positivi nel nostro comune (asintomatici) fanno parte di un unico nucleo famigliare, già in isolamento in quanto si tratta di contatti con una persona risultata positiva in un’azienda della logistica nel bolognese”.

Dall’inizio della pandemia nella nostra provincia si sono registrati 1107 casi complessivamente:

59 residenti fuori provincia

501 Ravenna

142 Faenza

86 Cervia

68 Lugo

62 Russi

43 Bagnacavallo

31 Alfonsine

23 Castel Bolognese

22 Fusignano

16 Cotignola e Massa Lombarda

11 Brisighella

8 Conselice e Riolo Terme

6 Solarolo

4 S. Agata

2 Casola Valsenio

1 Bagnara