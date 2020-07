5 giorni di stop al Localito Clandestino di Marina di Ravenna: troppa calca in pista e baristi senza mascherina

Nuova sanzione per il Localito Clandestino di Marina di Ravenna. Come riportano i due quotidiani oggi in edicola Il Resto del Carlino e Corriere Romagna il locale rimarrà chiuso per 5 giorni fino al 22 luglio e dovrà pagare una multa da 400 euro per aver violato le norme di sicurezza anti-Covid. Il tutto sarebbe partito da una segnalazione al 112 che ha fatto scattare i controlli dei carabinieri, i quali nella notte fra venerdì 17 e sabato 18 luglio avrebbero visto troppi clienti accalcati in pista a ballare e in gran parte senza mascherina. Inoltre, anche alcune persone di servizio sarebbero state senza il dispositivo di protezione. Il Localito Clandestino era già stato sanzionato e chiuso per 5 giorni per gli stessi motivi nel corso di un controllo avvenuto nella notte fra il 4 e il 5 luglio.

Sulla pagina Facebook del locale i titolari scrivono: “Siamo tristi ed amareggiati nel dover comunicare che il Localito Clandestino ha ricevuto da poco una notifica di chiusura di 5 giorni da parte delle forze dell’ordine che partirà da oggi sabato 18 luglio, quindi la serata di stasera è annullata! Ci scusiamo per il disagio e vorremmo essere chiari su una cosa: LE LEGGE DEVE ESSERE UGUALE PER TUTTI! Non è giusto che noi, che ci comportiamo esattamente a fatti, come gli altri locali e stabilimenti, riceviamo questo ingiusto trattamento. Sappiamo tutti cosa succede in giro, quindi mandare segnalazioni (qui il riferimento è a chi ha fatto la segnalazione che ha fatto scattare il controllo, ndr) non vi garantisce l’immunità! Ci vediamo sabato prossimo con #tropicana!”