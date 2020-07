A Mirabilandia, promozione speciale per la festa di Sant’Apollinare patrono di Ravenna

Promozione speciale a Mirabilandia in occasione della festa del patrono di Ravenna Sant’Apollinare. Giovedì 23 luglio ingresso al Parco a soli 9,90 euro, esclusivamente per i residenti nel comune di Ravenna. Il biglietto può essere acquistato sul sito di Mirabilandia a questo link https://www.mirabilandia.it/it/promozione-santapollinare oppure può essere acquistato scontato direttamente in cassa, il giorno della visita. Il biglietto acquistato deve essere presentato ai tornelli unitamente a un documento di identità che attesti la residenza nel comune di Ravenna. I bambini di statura inferiore a 100 cm entrano gratis.