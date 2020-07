La Guardia Costiera di Cervia salva tartaruga marina “Caretta Caretta” ferita

La Guardia Costiera di Cervia è intervenuta per recuperare una tartaruga marina avvistata da un diportista che ha prontamente effettuato la segnalazione alla sala operativa dell’Ufficio Locale Marittimo di Cervia. I militari a bordo del battello veloce GC B 45 hanno rinvenuto l’esemplare in precarie condizioni ma ancora vivo nelle acque del litorale di competenza, in prossimità della Colonia Varese. L’esemplare, appartenente alla specie “Caretta Caretta”, presentava una profonda ferita sul carapace presumibilmente provocata dall’elica di un’imbarcazione. Dopo il recupero sono state effettuate le prime cure del caso dettate dagli esperti della fondazione cetacei Cestha. La tartaruga è stata trasportata presso il Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat di Marina di Ravenna. Strutture specializzate la rimetteranno in salute per il rilascio in mare. A tal proposito, la Guardia Costiera ricorda a tutti di segnalare l’eventuale presenza di esemplari appartenenti a specie marine protette al numero blu per l’emergenza in mare 1530.