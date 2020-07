Ancora sangue sulle strade: pedone investito a Fusignano, è grave

Sono gravi le condizioni di un pedone investito questa mattina, lunedì 20 luglio, attorno alle 9.30 da un’auto a Fusignano, all’incrocio tra via Garibaldi e via Santa Barbara. La persona travolta è risultata da subito incosciente ed è stata soccorsa dal personale del 118. Per ora non ci sono ulteriori informazioni sull’incidente.