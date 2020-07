Porto: marittimo al lavoro su nave attraccata in banchina Bunge cade da 8 metri: è grave

Non è in pericolo di vita, ma ha subito gravi ferite il marittimo cinese coinvolto in un incidente sul lavoro mentre lavorava all’interno di una nave attraccata al Porto di Ravenna, alla banchina della Bunge. Il tutto è accaduto nella mattinata di ieri, sabato 19 luglio. Come riporta Il Resto del Carlino nella cronaca odierna, l’uomo era intento nelle operazioni di imbarco di materiale, quando avrebbe perso l’equilibrio, precipitando per 8 metri, fino alla sala macchine della nave.

Sul posto sono sopraggiunti personale della Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco e i sanitari del 118, che hanno soccorso il ferito e imbragato la barella per portarlo all’esterno. L’uomo è poi stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena, in condizioni gravi ma non critiche per la vita.