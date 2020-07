Sottraeva energia elettrica ai vicini dall’interno di un caravan: arrestato 48enne dalla Polizia di Ravenna

La Polizia ha arrestato P.M., 48enne italiano per il reato di furto aggravato. Nella prima mattinata di sabato 18 maggio 2020, una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna, in seguito ad alcune segnalazioni pervenute, ha proceduto al controllo di una roulotte che si trovava posizionata all’interno di un terreno privato del litorale ravennate.

Il caravan è risultato allacciato abusivamente ad un vicino quadro elettrico, che era stato evidentemente forzato e manomesso per permettere la sottrazione dell’energia. All’interno del rimorchio è stato identificato P.M., cittadino italiano di 48 anni, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, in materia di armi e per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.

L’uomo, inoltre, è risultato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. e alla misura di prevenzione dell’avviso orale, emesse rispettivamente il primo luglio scorso dal Tribunale di Ravenna per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, e nel mese di marzo 2011 dal Questore di Ravenna.

Pertanto, il 48enne è stato arrestato per il reato di furto aggravato. Nella mattinata di oggi il Tribunale di Ravenna ha convalidato l’arresto, concesso i termini a difesa e ripristinato nei confronti dell’imputato la misura cautelare dell’obbligo di firma in attesa del processo.