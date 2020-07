Tragico incidente a Lugo: moto contro auto, feriti gravemente due giovanissimi, 17enne rischia amputazione di un arto

Un bruttissimo incidente stradale si è verificato questa mattina, lunedì 20 luglio, attorno alle 10, in via Quarantola a Lugo. Una Fiat Multipla, che percorreva l’arteria stradale, direzione Fusignano-Lugo, ha svoltato a sinistra per entrare nel cortile del civico 63, dove si trova un negozio di frutta e verdura, quando una moto motard, con a bordo due minorenni, 17 anni il ragazzo, 16 la ragazza, nel tentativo di sorpassare l’auto si è schiantata contro la fiancata della Multipla in svolta: i due occupanti della moto sono volati nel fosso a più di 40 metri di distanza dal punto d’impatto, mentre il mezzo è finito nei campi, tra i filari ancor più lontano.

Il terribile schianto è costato ferite gravissime ai due: in particolare, per il giovane 17enne si parla della subambutazione di un arto, mentre la ragazza versava in condizioni critiche.

Sul posto sono sopraggiunti i sanitari del 118 con due ambulanze, un’auto con il medico a bordo e l’elicottero da Bologna, che ha trasportato i giovani all’ospedale Bufalini di Cesena.