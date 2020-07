Indie di Pinarella chiusa per 5 giorni “per assembramenti”. Maicol Ucci: impossibile ballare a due metri di distanza

Provvedimento di chiusura per 5 giorni e una sanzione amministrativa da 280 euro per la discoteca Indie di Pinarella di Cervia, in seguito alla contestazione fatta dai Carabinieri nella notte tra sabato 18 e domenica 19 luglio, quando i militari hanno rilevato “assembramenti” all’interno del locale: nella pista da ballo non veniva rispettato il distanziamento previsto dalla normativa anti-covid che impone i due metri di distanza.

“Far rispettare il distanziamento di due metri nella pista da ballo è impensabile” commenta Maicol Ucci, uno dei soci del locale, simbolo della movida della riviera romagnola. “Dopo 4 mesi di chiusura e dopo sole due settimane dalla apertura, ci sembra grottesco dover star chiusi per 5 giorni, soprattuto perchè danneggia l’immagine del locale”.

Ucci sottolinea come il limite dei “due metri di distanza” sia impossibile da rispettare: “temo che si vogliano additare la movida e i locali da ballo, come il “Male”, quando invece gli assembramenti sono ovunque, sia lungo le strade che in spiaggia o nei mercati. Non voglio puntare il dito contro nessuno – spiega – anzi credo che tutti stiano cercando di lavorare al meglio, ma certe “limitazioni” sono evidentemente eccessive. Non possiamo pensare che i clienti ballino a due metri di distanza in pista. E’ una regola impossibile da far rispettare e se la conseguenza è la chiusura, allora ci costringeranno a chiudere completamente i locali da ballo e a far fallire le nostre attività”.

Ucci spiega che nel club di Pinarella si è fatto tutto il possibile per rispettare le linee guida previste dai protocolli anticontagio: “abbiamo preso alla lettera le normative, abbiamo limitato gli accesi, che avvengono solo su prenotazione, abbiamo messo degli hula hoop luminosi sopra le piste per indicare dove ballare, e abbiamo regalato le mascherine e aumentato il numero degli addetti alla sicurezza ( il 50 % in piu’ rispetto allo scorso anno) e tutto il personale del locale utilizza mascherine e guanti. Abbiamo 6 piste da ballo, due quest’anno restano chiuse e là teniamo aperti solo i bar, così da far defluire la clientela. Ma è ovvio che poi i clienti si accalca nelle zone dove c’è la musica”.

“Noi continueremo a stare attenti – ripete Ucci – ma è impossibile far rispettare il distanziamento dei due metri mentre si balla, da noi come in tutti gli altri locali dove vi è intrattenimento musicale”.

“Da parte nostra vi è da sempre massima collaborazione con le forze dell’ordine, e superata la chiusura dei 5 giorni, sabato 25 luglio saremo di nuovo aperti, con una grande serata molto particolare, dove festeggeremo il “Natale” in anticipo” conclude Ucci.

Sale così il numero dei locali dei lidi ravennati “chiusi” a causa della violazione delle norme anti-Covid 19: nelle ultime settimane, la stessa sorte delle Indie era toccata allo ‘Zouk’ di Milano Marittima, al ‘Localito Clandestino’ di Marina di Ravenna e al ‘Rocksea Pub’ di Marina di Ravenna in cui il barista era senza mascherina.