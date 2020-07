Intensa l’attività della Polizia Locale anche nello scorso fine settimana: 234 controlli alle attività commerciali e 102 ore di attività all’OASI di Milano Marittima

Continua l’impegno della Polizia per controllare la movida in città e nell’Oasi di Milano Marittima, che nelle scorse settimane ha destato più di qualche problema. In totale, nei tre giorni, da venerdì 17 a domenica 19 luglio, sono stati effettuati 18 turni in centrale operativa e 69 turni dagli agenti sul territorio per interventi di Polizia Stradale, abusivismo commerciale e controlli coronavirus.

Su quest’ultimo versante, sono state controllate 234 attività commerciali; 72 le ore di controllo degli arenili, 102 le ore di attività svolte nell’Oasi di Milano Marittima, dove sono stati impiegati 15 operatori. Nell’arco del week end sono stati redatti 8 verbali.

Numerose anche le attività della Polizia stradale, che tra le altre cose ha controllato 252 veicoli, elevato 240 sanzioni, risposto a 150 richieste di intervento, gestito 6 incidenti stradali.