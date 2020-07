Credenziali Spid con Lepida-Id: si possono ottenere al servizio Cervia Informa, ecco come

A qualche anno dalla nascita dello SPID-il Sistema Pubblico di identità digitale -, il Servizio Cervia Informa lancia una campagna di comunicazione per informare i cittadini su importanza, modalità d’uso e semplificazione dei servizi online a esso connessi. Tutti i cittadini che vivono e lavorano a Cervia, ma anche i non residenti e i turisti che popolano il territorio in questo periodo estivo possono ottenere gratuitamente le credenziali SPID con LEPIDA-Id.

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale consente di usufruire online di tanti servizi della Pubblica Amministrazione o dei soggetti privati aderenti con un’unica identità digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone.

La prima registrazione deve essere fatta on line sul portale http://www.comunecervia.it/servizi/lepida-id-spid.html

Per ottenere l’Identità digitale (SPID), solo a seguito dell’invito a presentarsi, che arriva via mail, dopo la verifica dei dati inseriti, gli utenti (residenti e non residenti) si possono recare per l’identificazione “de visu” agli sportelli del Servizio Cervia Informa in viale Roma 33, previo appuntamento chiamando lo 0544/979350 oppure collegandosi a http://www.comunecervia.it/servizi-on-line/agendacerviainforma/login.php.