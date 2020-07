Mercoledì 22 luglio il cielo sul territorio ravennate sarà sereno, sia in pianura che sui rilievi. Dalla sera nuvolosità variabile. Sui rilievi non è esclusa una maggiore nuvolosità che potrebbe dare luogo a rovesci e temporali.

Temperature in ulteriore lieve aumento, minime del mattino attorno a 22 °C, massime pomeridiane attorno a 33 °C. Velocità massima del vento compresa tra 66 in pianura e 68 km/h sulla costa.

Mare calmo in mattinata, poco mosso durante il pomeriggio ed in serata.