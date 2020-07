Ravenna. Rifacimento del manto stradale nelle vie San Mama e Cassino

Al via i lavori di ripavimentazione di via San Mama, nel tratto tra vicolo Plazzi e via Anzio, e in via Cassino tra via Punta Stilo e via san Mama.

In particolare, i lavori rientrano nell’ambito degli interventi di esecuzione dei ripristini definitivi a carico di Hera Spa per interventi effettuati nei mesi scorsi.

L’inizio è previsto per lunedì 27 luglio secondo l’operatività dell’Impresa esecutrice e saranno ultimati entro la fine del mese. La ripavimentazione prevede la fresatura e la realizzazione di tappeto d’usura tradizionale per uno spessore di 4 cm. Sarà, inoltre, a carico di Hera, a completamento delle lavorazioni di asfaltatura, il rifacimento della segnaletica orizzontale per tutta l’area interessata dalle lavorazioni. Sono previsti restringimenti di carreggiata e sensi unici alternati.